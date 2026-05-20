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Gazzetta rivela: "La Fiorentina spera di incassare 21 milioni dalla cessione di Gudmundsson"

Gud è in uscita dalla Fiorentina

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
20 maggio 2026 10:27
Gazzetta rivela: "La Fiorentina spera di incassare 21 milioni dalla cessione di Gudmundsson" - Firenze, Stadio Franchi, 22.03.2026, Fiorentina-Inter, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, Stadio Franchi, 22.03.2026, Fiorentina-Inter, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Rassegna Stampa
Gudmundsson
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Nel frattempo si lavora a una cessione di Albert Gudmundsson, due stagioni a Firenze e delizie col contagocce regalate alla tifoseria. Pagato al Genoa 21 milioni, la Fiorentina spera di guadagnarci altrettanto. A gennaio diverse big lo avevano seguito, chissà se torneranno a bussare al Viola Park dopo un 2026 non indimenticabile. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.

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