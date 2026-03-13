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Furto nella villa di Gudmundsson a Firenze: “La mia casa è stata svaligiata ieri sera, sono stati rubati diversi oggetti di valore”

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Furto nella villa di Gudmundsson a Firenze: “La mia casa è stata svaligiata ieri sera, sono stati rubati diversi oggetti di valore”

Redazione

13 Marzo · 16:15

Aggiornamento: 13 Marzo 2026 · 16:21

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#FiorentinaGudmundsson

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Poco fa attraverso le storie Instagram del suo profilo ufficiale, Gudmundsson ha raccontato un brutto episodio accaduto nella giornata di ieri: “La mia casa è stata svaligiata ieri e diversi oggetti di valore sono stati rubati, inclusi alcuni importanti effetti personali.
Se qualcuno ha informazioni sui responsabili, per favore contatti me o la polizia.
Sarà offerta una ricompensa per informazioni che portino al recupero degli oggetti rubati.”

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