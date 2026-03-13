Furto nella villa di Gudmundsson a Firenze: “La mia casa è stata svaligiata ieri sera, sono stati rubati diversi oggetti di valore”

Poco fa attraverso le storie Instagram del suo profilo ufficiale, Gudmundsson ha raccontato un brutto episodio accaduto nella giornata di ieri: “La mia casa è stata svaligiata ieri e diversi oggetti di valore sono stati rubati, inclusi alcuni importanti effetti personali.
Se qualcuno ha informazioni sui responsabili, per favore contatti me o la polizia.
Sarà offerta una ricompensa per informazioni che portino al recupero degli oggetti rubati.”
Poco fa attraverso le storie Instagram del suo profilo ufficiale, Gudmundsson ha raccontato un brutto episodio accaduto nella giornata di ieri: “La mia casa è stata svaligiata ieri e diversi oggetti di valore sono stati rubati, inclusi alcuni importanti effetti personali.