25 Febbraio 2026

Repubblica svela: “Turnover minimo in Conference. Dentro Dodò e Mandragora. Dubbio Gud”

Firenze, Stadio Franchi, 07.02.2026, Fiorentina-Torino, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

Rassegna Stampa

Redazione

25 Febbraio · 08:30

Aggiornamento: 25 Febbraio 2026 · 08:30

FiorentinaGudmundsson

di

Rotazioni calibrate per unire le forze

Complice la partita in casa e la gara contro l’Udinese in programma solo lunedì, il turnover sarà minimo. Dentro Dodò, squalificato in campionato e multato con duemila euro di ammenda per simulazione, chance per Mandragora, out col Pisa, occasione per Fabbian e conferma davanti per Solomon con Harrison destinato alla panchina, Fazzini ancora sull’esterno e Gudmundsson da valutare. 

Davanti più Piccoli di Kean, ma rotazioni calibrate per unire le forze, rischiare il minimo e dare spazio a tutti. Per i giocatori non inseriti in lista, come Rugani, oggi amichevole con la Primavera per ritrovare ritmo e condizione. Lo riporta Repubblica. 

