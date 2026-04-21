Labaro Viola

Gudmundsson il peggiore. Nazione: “Fa fatica a trovare la posizione. A fine stagione riflessione su di lui”

"Primo tempo tra luci (poche) e ombre (di più)"

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
21 aprile 2026 09:45
Gudmundsson il peggiore. Nazione: “Fa fatica a trovare la posizione. A fine stagione riflessione su di lui” - Firenze, Stadio Franchi, 07.02.2026, Fiorentina-Torino, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, Stadio Franchi, 07.02.2026, Fiorentina-Torino, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Rassegna Stampa
Acf Fiorentina
Gudmundsson
Condividi

Per La Nazione il peggiore in campo è stato Albert Gudmundsson con un 4,5 in pagella: “Primo tempo tra luci (poche) e ombre (di più). Non sempre per colpa sua. L'impressione è che faccia fatica a trovare la posizione, si a galleggio tra le linee, ma ci vorrebbe maggiore intraprendenza che non arriva e il cambio arriva inevitabile. Un'altra prestazione incolore. E iniziano davvero a essere tante e inevitabilmente, a fine stagione bisognerà fare una profonda riflessione. Dal 59' Solomon”.

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok