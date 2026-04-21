Gudmundsson il peggiore. Nazione: “Fa fatica a trovare la posizione. A fine stagione riflessione su di lui”

"Primo tempo tra luci (poche) e ombre (di più)"

Per La Nazione il peggiore in campo è stato Albert Gudmundsson con un 4,5 in pagella: “Primo tempo tra luci (poche) e ombre (di più). Non sempre per colpa sua. L'impressione è che faccia fatica a trovare la posizione, si a galleggio tra le linee, ma ci vorrebbe maggiore intraprendenza che non arriva e il cambio arriva inevitabile. Un'altra prestazione incolore. E iniziano davvero a essere tante e inevitabilmente, a fine stagione bisognerà fare una profonda riflessione. Dal 59' Solomon”.