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La Fiorentina venderà Gudmundsson. Nazione: “Vorrebbe prenderci circa 20 milioni"

Quello dell'islandese sembra il caso più spinoso

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
24 maggio 2026 09:57
La Fiorentina venderà Gudmundsson. Nazione: “Vorrebbe prenderci circa 20 milioni" - Firenze, Stadio Franchi, 07.02.2026, Fiorentina-Torino, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, Stadio Franchi, 07.02.2026, Fiorentina-Torino, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Rassegna Stampa
Gudmundsson
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Il caso più spinoso sembra Albert Gudmundsson . I fischi copiosi piovuti sull'islandese al momento della sostituzione contro l'Atalanta hanno segnato un punto di non ritorno nel rapporto tra l'islandese e Firenze. Sempre atteso al salto di qualità, non è mai riuscito a incidere. Sarà fra i cedibili dell'estate. La Fiorentina vorrebbe racimolare una ventina di milioni. Lo scrive La Nazione.

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