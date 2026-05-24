La Fiorentina venderà Gudmundsson. Nazione: “Vorrebbe prenderci circa 20 milioni"

Quello dell'islandese sembra il caso più spinoso

Il caso più spinoso sembra Albert Gudmundsson . I fischi copiosi piovuti sull'islandese al momento della sostituzione contro l'Atalanta hanno segnato un punto di non ritorno nel rapporto tra l'islandese e Firenze. Sempre atteso al salto di qualità, non è mai riuscito a incidere. Sarà fra i cedibili dell'estate. La Fiorentina vorrebbe racimolare una ventina di milioni. Lo scrive La Nazione.