Gudmundsson, che flop! Gazzetta: “Dubbi su di lui. In caso di offerte, la Fiorentina lo valuterà”

La Fiorentina ha investito tanto per lui, quasi 30 milioni

Gudmundsson sotto osservazione. L’islandese è uno degli uomini che hanno deluso di più in questa stagione, la classe non si discute ma troppo poco è riuscito a metterla al servizio dei compagni. Il rigore trasformato nei supplementari nella partita di ritorno contro lo Jagiellonia, quando la Fiorentina con una prestazione scellerata ha rischiato di compromettere la qualificazione partendo dallo stesso vantaggio che avrà il Palace stasera, è stato decisivo per proseguire il percorso in Europa e a

Firenze s'aspettano che al cospetto degli inglesi riesca ad alzare il livello come poche volte gli è capitato da quando indossa la maglia viola. Il club ha investito tanto su di lui, pagandolo tra prestito e riscatto quasi 30 milioni. Il rendimento non è stato all'altezza delle aspettative e qualche dubbio sul futuro avanza: se dovessero arrivare offerte verranno valutate, ma la stagione non è ancora finita e Gud ha altro tempo per convincere la società a puntare ancora su di lui. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.