23 Febbraio 2026 · Ultimo aggiornamento: 09:58

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Nazione: “Gud in panchina ma ha chance ridotte di entrare in corsa. Ieri primo allenamento in gruppo”

Firenze, Stadio Franchi, 02.10.2025, Fiorentina-Lecce, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

Rassegna Stampa

Nazione: “Gud in panchina ma ha chance ridotte di entrare in corsa. Ieri primo allenamento in gruppo”

Redazione

23 Febbraio · 09:45

Aggiornamento: 23 Febbraio 2026 · 09:45

TAG:

FiorentinaGudmundsson

Condividi:

di

Dopo due settimane di personalizzato, ieri Gudmundsson con la squadra

Recuperati, dunque, De Gea e Solomon (rimasti a Firenze la settimana scorsa per rispettivi acciacchi) così come Dodo e Kean – che erano stati lasciati in Italia per portare avanti un lavoro di gestione già previsto – ma soprattutto Gudmundsson e Rugani: il numero 10, alla fine, dovrebbe figurare nell’elenco dei giocatori disponibili per il match di questo pomeriggio anche se, al massimo, partirà dalla panchina con peraltro ridotte chance di entrare a gara in corso (l’allenamento di ieri è stato realmente l’unico che, dopo due settimane di personalizzato e a metà col gruppo, l’islandese ha svolto per intero con il resto della squadra) mentre il centrale sembra pronto a guadagnarsi la prima panchina in viola (la numero uno del suo 2026) dopo quasi due mesi di indisponibilità per un problema al polpaccio. Lo riporta La Nazione. 

Lascia un commento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Testata giornalistica | Autorizzazione Tribunale di Firenze n.6004 del 03/11/2015
Edimedia editore | Proprietario: Flavio Ognissanti | P. IVA: IT04217880717
CHI SIAMO

© Copyright 2020 - 2026 | Designed and developed by Kobold Studio