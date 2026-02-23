Nazione: “Gud in panchina ma ha chance ridotte di entrare in corsa. Ieri primo allenamento in gruppo”

Recuperati, dunque, De Gea e Solomon (rimasti a Firenze la settimana scorsa per rispettivi acciacchi) così come Dodo e Kean – che erano stati lasciati in Italia per portare avanti un lavoro di gestione già previsto – ma soprattutto Gudmundsson e Rugani: il numero 10, alla fine, dovrebbe figurare nell’elenco dei giocatori disponibili per il match di questo pomeriggio anche se, al massimo, partirà dalla panchina con peraltro ridotte chance di entrare a gara in corso (l’allenamento di ieri è stato realmente l’unico che, dopo due settimane di personalizzato e a metà col gruppo, l’islandese ha svolto per intero con il resto della squadra) mentre il centrale sembra pronto a guadagnarsi la prima panchina in viola (la numero uno del suo 2026) dopo quasi due mesi di indisponibilità per un problema al polpaccio. Lo riporta La Nazione.