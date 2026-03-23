23 Marzo 2026 · Ultimo aggiornamento: 09:16

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Nazione: “Cinque i calciatori della Fiorentina in Nazionale. Risparmiato Gudmundsson dall’Islanda”

Rassegna Stampa

Nazione: “Cinque i calciatori della Fiorentina in Nazionale. Risparmiato Gudmundsson dall’Islanda”

Redazione

23 Marzo · 09:02

Aggiornamento: 23 Marzo 2026 · 09:02

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A Vanoli non è andata male a questo giro

Dal punto di vista delle convocazioni con le nazionali, a questo giro non è andata male a Vanoli, che perderà per una decina di giorni solo 5 giocatori. Si è visto di peggio. In primis grazie alla federazione islandese, che ha risparmiato a Gudmundsson le due amichevoli con Haiti e Canada. Stesso discorso per Dodo e Fagioli, probabilmente i due più delusi. L’esterno brasiliano è rimasto fuori dalla lista di Ancelotti, Nicolò non è rientrato fra le scelte di Gattuso. Resta a Firenze anche Solomon che sfrutterà la sosta per rientrare in gruppo. Sono invece partiti – oltre a Kean – Pongracic (amichevoli per la Croazia con Brasile e Colombia), Ndour e Comuzzo (con l’Italia Under 21 che giocherà con Macedonia e Svezia le partite di qualificazioni all’Europeo) e Balbo (col Venezuela disputerà le amichevoli con Uzbekistan e Trinidad Tobago). Lo riporta La Nazione. 

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