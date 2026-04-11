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Gudmundsson via dalla Fiorentina? Gazzetta sicura: “Difficile che gli venga data una nuova possibilità”

Firenze, Stadio Franchi, 22.03.2026, Fiorentina-Inter, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

Rassegna Stampa

Gudmundsson via dalla Fiorentina? Gazzetta sicura: “Difficile che gli venga data una nuova possibilità”

Redazione

11 Aprile · 09:12

Aggiornamento: 11 Aprile 2026 · 09:12

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La Fiorentina ha fatto un maxi investimento per lui

Gudmundsson in un biennio non ha mai lasciato il segno, è stato un investimento importante (oltre 20 milioni tra prestito e riscatto) con una pessima resa e non è garantito che gli venga data una nuova possibilità. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

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