Lodi: “La Fiorentina è entrata in un loop negativo. Fagioli mi piace molto perché vuole sempre il pallone”

Bella intervista di Francesco Lodi che all’interno de “Il Pentasport” di Radio Bruno ha affrontato vari temi di casa Fiorentina.

Ecco le parole dell’ex centrocampista di Catania, Udinese e Frosinone:

“Il calcio di oggi è un po’ diverso rispetto a quello dei miei tempi. È diventato molto più fisico e, in parte, si è persa quella qualità tecnica che una volta era più evidente. Fagioli, però, possiede grandi qualità: è uno di quei giocatori che vuole sempre il pallone, anche nei momenti di difficoltà. Lo seguo spesso e mi piace molto il suo modo di stare in campo. Un vero giocatore è quello che si prende la responsabilità di cercare il pallone quando la squadra fatica. Naturalmente non c’è solo lui: a centrocampo la Fiorentina può contare anche su altri elementi importanti, come Mandragora.”

Sulle difficoltà della Fiorentina:

“Penso che la squadra sia entrata in una sorta di loop. Credo che si sia innescato un meccanismo negativo, una sorta di circolo vizioso che rende tutto più difficile dal punto di vista mentale. La Fiorentina, per qualità della rosa, non merita la posizione che occupa in classifica. È una squadra con valori tecnici importanti, ma quando le cose iniziano ad andare male diventa complicato reagire. Mi viene in mente la mia esperienza al Catania: arrivavamo da una stagione con il record di punti, eppure l’anno successivo le cose presero una piega negativa. In momenti del genere non è facile uscirne, perché subentrano paura e tensione. In quelle situazioni spesso serve più determinazione e spirito di battaglia che qualità tecnica. Mi dispiace vedere la piazza di Firenze attraversare un momento così difficile. Mi auguro che riescano presto a risalire. È arrivato anche un direttore di grande esperienza, che sta cercando di rimettere la squadra sulla strada giusta. La Fiorentina, del resto, non è abituata a trovarsi in queste zone della classifica.

Ci sono squadre costruite per lottare e soffrire in certe situazioni, mentre a Firenze, comprensibilmente, si punta su calciatori con maggiore qualità tecnica. Tuttavia, quando si finisce in una situazione complicata come questa, diventa fondamentale tirare fuori grinta e spirito di sacrificio”

Su Gudmundsson:

“Penso che dal punto di vista mentale abbia risentito molto di ciò che gli è accaduto nel suo Paese. Non è facile gestire situazioni di quel tipo, e a questo si sono aggiunti anche diversi problemi fisici. Gudmundsson possiede grande qualità, ma finora non è riuscito a trovare la continuità necessaria per esprimere pienamente il suo talento”

Sul suo mancato approdo in viola:

“Sono stato molto vicino ad arrivare alla Fiorentina, con Montella ma anche l’anno prima con Mihajlovic. Il Catania rifiutò. So anche che, quando Montella andò a Firenze, il Catania lo liberò ma con la promessa che non avrebbe preso nessuno da quella squadra. Ero nel pieno della mia maturità calcistica».