Nazione: “Gudmundsson deve alzare in fretta i giri del motore. Piccoli chiamato a sostituire Kean”

Nel frattempo Vanoli dovrà estrarre il più possibile da Gudmundsson, tornato anche lui da un guaio alla caviglia. Islandese però trasparente a Udine, servirà alzare in fretta i giri del motore. Così come dovrà fare Piccoli se sarà chiamato a sostituire Kean. E poi Harrison. Buone prove ad altre meno intense. L’impegno non manca mai, la qualità talvolta sì. L’ex Leeds sarà titolare anche contro il Parma, a caccia del primo gol in maglia viola. Lì nel tridente, largo a destra, bisogna cominciare a determinare. Lo riporta La Nazione.