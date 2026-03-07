7 Marzo 2026 · Ultimo aggiornamento: 10:20

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Nazione: “Gudmundsson deve alzare in fretta i giri del motore. Piccoli chiamato a sostituire Kean”

Firenze, Stadio Franchi, 02.10.2025, Fiorentina-Lecce, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

Rassegna Stampa

Nazione: “Gudmundsson deve alzare in fretta i giri del motore. Piccoli chiamato a sostituire Kean”

Redazione

7 Marzo · 09:49

Aggiornamento: 7 Marzo 2026 · 09:49

TAG:

Gudmundssonpiccoli

Condividi:

di

Vanoli dovrà estrarre il più possibile da Gud

Nel frattempo Vanoli dovrà estrarre il più possibile da Gudmundsson, tornato anche lui da un guaio alla caviglia. Islandese però trasparente a Udine, servirà alzare in fretta i giri del motore. Così come dovrà fare Piccoli se sarà chiamato a sostituire Kean. E poi Harrison. Buone prove ad altre meno intense. L’impegno non manca mai, la qualità talvolta sì. L’ex Leeds sarà titolare anche contro il Parma, a caccia del primo gol in maglia viola. Lì nel tridente, largo a destra, bisogna cominciare a determinare. Lo riporta La Nazione.

Lascia un commento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Testata giornalistica | Autorizzazione Tribunale di Firenze n.6004 del 03/11/2015
Edimedia editore | Proprietario: Flavio Ognissanti | P. IVA: IT04217880717
CHI SIAMO

© Copyright 2020 - 2026 | Designed and developed by Kobold Studio