Corriere dello Sport: "Gudmundsson ieri a parte, ma non a rischio per la Juve. Ballottaggio con Solomon"

La scorsa settimana l'islandese è partito dalla panchina

Dove invece sarà presente Gudmundsson dopo aver svolto a parte la seduta di giovedì: l’islandese non accusa un problema fisico tale da metterlo a rischio per la trasferta di Torino e così andrà di nuovo al ballottaggio con Solomon, sperando in questo caso di avere la meglio sull’israeliano a differenza di quanto è stato domenica scorsa contro il Genoa quando è partito dalla panchina e poi è entrato solo nei minuti finali. E questo ad ora è anche l’unico dubbio dell’undici iniziale se Vanoli porterà avanti le indicazioni di questi giorni per schierare Dodo, Pongracic, Ranieri e Gosens sulla linea difensiva, Fagioli con Parisi, Mandragora, Ndour e uno appunto tra Solomon e Gudmundsson a centrocampo, ma soprattutto confermando la scelta di far rientrare Piccoli dal primo minuto come novità più significativa delle ultime gare. Lo scrive il Corriere dello Sport.