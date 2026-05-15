Nazione dura: “Gudmundsson oggetto misterioso. La Fiorentina valuterà anche il suo futuro”
C’è da salvare l’onore e la dignità del popolo viola
A cura di Redazione Labaroviola
15 maggio 2026 09:55
Come Solomon, Gudmundsson, diventato una sorta di oggetto misterioso. La Fiorentina valuterà anche il suo futuro, lasciare negli occhi un paio di prove con un po' più sostanza non sarebbe male. Il tutto all'interno di una partita dove da salvare c'è l'onore e la dignità del popolo viola. Lo riporta La Nazione.