Gazzetta svela: “Solomon out, Gudmundsson non è al top. Se non parte dal 1’, Fazzini o Fabbian al suo posto”

Lo stop di Solomon è uno strascico pesantissimo della superficialità viola in quella partita che sembrava più che ipotecata grazie al 3-0 in Polonia e invece è stata riaperta al ritorno con la necessità di inserire in corsa molti titolari che in teoria dovevano essere preservati in vista di Udine. Domani sera in Friuli ci sono in ballo punti fondamentali per la salvezza, ma ora Vanoli ci arriva in emergenza e deve capire come sostituirlo.

Anche perché Gudmundsson, reduce da un problema alla caviglia, ha giocato pochi minuti in Europa e non è detto che possa partire dall’inizio. Se l’islandese non dovesse essere titolare, si candidano Fazzini o Fabbian. Inoltre, Gosens ha un trauma facciale, e quindi non è al meglio, e Dodò è squalificato. Le corsie saranno un vero guaio in Friuli. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.