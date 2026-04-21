Nazione sul cambio di Gudmundsson: “Vanoli lo richiama e l’islandese non gradisce”

Gudmundsson out per rilanciare Solomon

Chiuso il primo tempo in vantaggio, la Fiorentina decide di affrontare la ripresa amministrando il gioco e questo permette a Lecce di riprendere coraggio. I giallorossi spingono a testa bassa ma fanno tanta (troppa) confusione al momento di cercare la porta. Vanoli richiama fuori Gud (che non gradisce) e rilancia Solomon ma l'assedio del Lecce continua a mandare in affanno la difesa viola.

E al 24' ecco la prima parata ‘vera' di De Gea (botta di Banda) che poi è la finestra del gol del pareggio del Lecce che arriva con Gabriel che stacca bene di testa in anticipo su Ndour. Incredibile l'errore di Pierotti sulla palla che poteva valere il raddoppio del Lecce, mentre la Fiorentina sbanda e non riesce ad uscire dalla propria metà campo. In pratica si chiude qui. Con un punticino pesante e uno spettacolo da dimenticare. Lo riporta La Nazione.