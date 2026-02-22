22 Febbraio 2026 · Ultimo aggiornamento: 10:10

Nazione: “Gud? Unico dubbio di Vanoli. Sente dolore quando aumenta i carichi di lavoro”

22 Febbraio · 09:40

Aggiornamento: 22 Febbraio 2026 · 09:40

Vanoli ed il suo staff cercheranno fino all'ultimo di recuperarlo

L’unico vero dubbio di Paolo Vanoli sulla formazione che domani pomeriggio affronterà il Pisa nel derby forse più delicato di quasi cento anni di storia viola riguarda Albert Gudmundsson: il numero 10 viola ancora non ha del tutto smaltito i problemi alla caviglia accusati ormai due settimane fa contro il Torino e dunque resterà in forse fino a oggi, giorno di rifinitura. I test fatti sulla zona in cui l’ex Genoa si era infortunato hanno dato un riscontro positivo ma ancora il calciatore avverte dolore quando prova ad aumentare i carichi di lavoro.

E dal momento che l’islandese è un elemento che ha una soglia del fastidio piuttosto alta, tutto lascia pensare che il guaio accusato nel match contro i granata sia stato di non poco conto. Ancora però non è tempo di alzare bandiera bianca: il tecnico e il suo staff cercheranno infatti fino all’ultimo di recuperare il giocatore che in ogni caso, nella migliore delle ipotesi, si candida al massimo per partire dalla panchina contro i nerazzurri. Lo riporta La Nazione.

