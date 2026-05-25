Corriere Fiorentino: “Gudmundsson sarà uno dei primi a lasciare la Fiorentina. Quasi mai giocato nel suo ruolo”

Siamo ai saluti, speriamo di non pentircene

Gudmundsson, Sarà uno dei primi a lasciare Firenze. Due anni, diciotto gol, dieci in questa stagione (con 6 assist), miglior marcatore, eppure solo l’ombra del talentuoso giocatore che aveva incantato Marassi e il Genoa. Gli infortuni lo hanno penalizzato durante la prima stagione, nella seconda però non ha tirato fuori il meglio del suo repertorio. Unica attenuante: non ha quasi mai giocato nel suo ruolo, libero di svariare dietro la punta. Siamo ai saluti. Speriamo di non pentirsene. Lo scrive il Corriere Fiorentino.