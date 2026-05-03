Nazione su Gudmundsson: "Se Paratici deciderà di cederlo, Gasperini lo vuole a Roma"

Le chance per Gudmundsson sono sempre meno

Gli appelli potrebbero anche essere finiti. Albert Gudmundsson non ha risposto già a diverse chiamate. L'ennesima chance all'Olimpico contro la Roma sembra da ricercare ancora alla voce ‘falso nove'. Kean non ci sarà (rientrerà al Viola Park martedì causa paternità), Piccoli al massimo sarà recuperato per la panchina dopo l'ennesima settimana complicata. Scelta obbligata per Vanoli (al netto di una nuova ondata polemica intorno all'utilizzo o meno di Braschi...) che tornerà ad affidarsi all'islandese nel ruolo della prima punta. L'esperimento contro il Sassuolo è riuscito a metà, anche se il tecnico nel dopo gara si è detto soddisfatto. In realtà la prestazione è da dividere a metà. Buoni movimenti, qualche idea, ma poca concretezza. Insomma, Albert si è mosso anche bene, ma dalle parti di Turati si è visto poco. Un bel limite per il centravanti.

Ma come detto non ci sono alternative. E nel caso in cui Piccoli dovesse farcela Gud traslocherebbe a sinistra. Lì dove per una porzione di stagione sembrava poter fare la differenza. La continuità non è stata il pezzo forte. Insomma, Gudmundsson concluderà da titolare la sua seconda stagione a Firenze, dove il feeling con i tifosi gigliati non è mai sbocciato fino in fondo. Nonostante, giusto sottolinearlo, un bottino non particolarmente magro: in 75 presenze complessive ha messo a segno 18 gol e offerto 9 assist ai compagni. Si è visto di peggio. Anche se le aspettative erano ben altre dopo il lungo inseguimento per strapparlo al Genoa. Le riflessioni sono in corso anche per quanto riguarda il futuro. Fabio Paratici dovrà sciogliere il classico nodo estivo: continuare a puntarci o metterlo sul mercato? Di occasioni Gud ne ha bruciate tante. Quando sembrava sul punto di poter spiccare il volo ha sempre rimandato l'appuntamento.

All'Olimpico l'ennesima vetrina di prestigio. L'attacco gigliato proverà a non dare punti di riferimento alla difesa di Gasperini, che secondo voci in arrivo dalla Capitale sarebbe interessato a scommettere sul talento dell'islandese se Paratici dovesse propendere per la cessione. Uno stimolo in più per provare ad accendersi in una notte che per la Fiorentina potrebbe anche significare salvezza matematica. Difficile, ma provarci è d'obbligo. Sono state rare le occasioni in cui Albert è riuscito a prendersi la responsabilità delle sorti del gruppo. Le chance sono sempre meno. Per far cambiare idea ai fiorentini bisogna alzare il livello. In serate come quella dell'Olimpico. Lo riporta La Nazione.