Nazione punge Gudmundsson: “L’apprendistato nella Fiorentina dura ormai da una vita. Ultima verifica”

Ultime giornate da dentro o fuori per l’islandese

Infine Gud. L'apprendistato nella Fiorentina dura ormai da una vita. Dunque? Chi è il vero Gud? Quello tutto energia, gol e qualità delle stagioni nel Genoa o quello in affanno e quasi ingombrante vista da quando gioca in viola? Per l'islandese le ultime cinque partite dell'anno saranno quelle dell'ultima verifica. Del dentro o fuori un progetto (quello futuro) dove si potrebbe decidere che la pazienza è finita e che aspettare Gud non è più possibile. Lo scrive La Nazione.