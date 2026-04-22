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Nazione punge Gudmundsson: “L’apprendistato nella Fiorentina dura ormai da una vita. Ultima verifica”

Ultime giornate da dentro o fuori per l’islandese

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
22 aprile 2026 09:36
Nazione punge Gudmundsson: “L’apprendistato nella Fiorentina dura ormai da una vita. Ultima verifica” - Firenze, Stadio Franchi, 22.03.2026, Fiorentina-Inter, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, Stadio Franchi, 22.03.2026, Fiorentina-Inter, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
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Infine Gud. L'apprendistato nella Fiorentina dura ormai da una vita. Dunque? Chi è il vero Gud? Quello tutto energia, gol e qualità delle stagioni nel Genoa o quello in affanno e quasi ingombrante vista da quando gioca in viola? Per l'islandese le ultime cinque partite dell'anno saranno quelle dell'ultima verifica. Del dentro o fuori un progetto (quello futuro) dove si potrebbe decidere che la pazienza è finita e che aspettare Gud non è più possibile. Lo scrive La Nazione.

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