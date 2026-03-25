Gazzetta: “Futuro Gud? Dipenderà dal finale di stagione, dalla sua volontà e da chi sarà l’allenatore”

La ricerca continua dell’esplosione del talento di Albert Gudmundsson a Firenze è ormai diventata una specie di tormentone. La motivazione è chiara: i numeri ci sono, ma le aspettative su un giocatore con le sue qualità sono sempre alte in ogni gara, su ogni pallone. E allora nella parte finale di questa stagione una delle missioni sarà proprio quella di accendere il numero 10 viola che nei sogni continua a essere quello visto al Genoa, ma nella pratica non ha mai trovato la stessa continuità e centralità.

Tocca alla squadra nel suo complesso metterlo nelle condizioni migliori per alzare il livello, però anche allo stesso calciatore trovare quel guizzo che è nelle sue corde, ma che in viola è stato visto solo a intermittenza. Sarà decisivo per lo sprint finale così come per capire se potrà essere a tutti gli effetti uno dei punti fermi della Fiorentina del futuro Arrivato nell’agosto del 2024 con la formula del prestito con diritto e poi riscattato dal Genoa nell’estate del 2025, è costato nel suo complesso sui 20 milioni. Un investimento importante che fa riflettere anche per il futuro.

Nelle idee del club è tra i calciatori che possono far parte dello zoccolo duro, come base da cui ricominciare la prossima stagione, anche perché per vederlo partire sarebbe necessaria un’offerta economicamente elevata da parte di un’altra società. Le risposte che arriveranno da Gud nel finale di stagione avranno il loro peso così come la volontà del giocatore e la centralità che gli darà l’allenatore che siederà in panchina. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.