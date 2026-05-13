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Nazione: “Gud resta solo con un tecnico che crede in lui. La Fiorentina lo valuta minimo 15 milioni”

Da capire però se ci saranno estimatori per l’islandese

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
13 maggio 2026 08:49
Nazione: “Gud resta solo con un tecnico che crede in lui. La Fiorentina lo valuta minimo 15 milioni” - Firenze, Stadio Franchi, 07.02.2026, Fiorentina-Torino, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, Stadio Franchi, 07.02.2026, Fiorentina-Torino, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Rassegna Stampa
Gudmundsson
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Albert Gudmundsson. Per lui la differenza la potrà fare il nuovo allenatore. Quindi: se arriva un tecnico che si fida dell'islandese, delle sue qualità (rimaste troppo nascoste a Firenze), la Fiorentina gli ripresenterà un futuro e una maglia. In caso contrario, bisognerà capire se ci sono estimatori (in Italia o all'estero) pronti a valutare Gud una cifra comunque importante: mai sotto i 15 milioni. Lo scrive La Nazione. 

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