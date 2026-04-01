Corriere dello Sport rivela: “La Fiorentina potrebbe valutare di fare a meno di Gudmundsson”

A lbert Gudmundsson deve definitivamente ingranare la marcia. Le performance dell’attaccante islandese soddisfano a targhe alterne, nonostante la continuità atletica che ha avuto quest’anno. Il suo rendimento altalenante cozza, oltretutto, con la classifica marcatori della Fiorentina che lo vede primo in tutte le competizioni a pari merito con Moise Kean. Nove gol a testa. Che tuttavia, alla lunga, sembrano ben poco indicativi della qualità delle prestazioni di Gud, spesso avulso dal gioco o comunque poco partecipe alla costruzione.

Lo confermano le statistiche, secondo cui l’ex Genoa è 149° tra i calciatori di Serie A per tocchi in area avversaria; 143° per coinvolgimento nel gioco; 86° per xT, cioè la metrica statistica che valuta la pericolosità delle sue azioni. In parole povere, Gudmundsson partecipa e incide poco nelle azioni offensive della Fiorentina. Il che è un problema se si pensa al numero che porta sulle spalle, ossia il dieci. Starebbe a lui spaccare le partite, inventare, sorprendere. Succede che lo faccia, ma troppo occasionalmente. La piazza si aspetta un salto di qualità dopo un anno e mezzo di alti e bassi.

Se la Fiorentina ha faticato a segnare, quest’anno, lo deve in primis ai suoi attaccanti. Nel 2025-2026 Gudmundsson conta 33 tiri totali in campionato, di cui solo 5 andati a buon fine (il 15% di conversione in rete). La maggior parte di quelle conclusioni, ovvero 20, non hanno neppure centrato lo specchio della porta. Questo suggerisce una precisione di tiro pari al 39%. Bassa. Poi c’è una componente di palle perse abbastanza significativa, cioè 25. E un numero di contrasti riusciti piuttosto scarso: 5. Insomma, il ventottenne ha sofferto il clima di difficoltà generale, ma ha anche contribuito a crearlo.

Gudmundsson è chiamato ad accelerare, onde evitare di farsi sorpassare da un Manor Solomon molto pimpante prima dell’infortunio. Il classe 1999, di rientro dai problemi fisici, punta a giocare da titolare più spesso possibile, insidiando concretamente il compagno di reparto islandese. Non è infatti da escludere che Paolo Vanoli garantisca più spazio a Solomon che a Gud, se l’ex Villarreal dimostrerà di meritarlo come ha fatto prima di arrendersi al guaio muscolare alla coscia destra. Una sana competizione potrebbe stimolare entrambi, specie in un periodo della stagione decisivo per la corsa alla salvezza.