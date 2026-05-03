Gazzetta: “Piccoli a rischio forfait. Pronto Gudmundsson falso nueve. Braschi? Forse a gara in corso”

Corsa contro il tempo per Piccoli

Rimane in dubbio la presenza di Roberto Piccoli per la gara di domani sera contro la Roma e per Paolo Vanoli si prospetta un'altra formazione "spuntata" essendo già sicura l'assenza di Kean, che ha avuto un permesso dalla società per motivi familiari: a breve diventerà di nuovo padre e ha momentaneamente lasciato Firenze dove rientrerà ad allenarsi martedì mattina.

Piccoli invece continua il lavoro personalizzato ed essere all'Olimpico diventa una corsa contro il tempo. Stessa situazione per Balbo e Fortini, mentre sono sulla via del recupero Gosens e Parisi che stanno gradualmente rientrando in gruppo. Senza un centravanti di ruolo Gudmundsson potrebbe agire da falso nove con Solomon e Harrison ai suoi lati, come accaduto con il Sassuolo al Franchi una settimana fa. Più difficile l'impiego dal primo minuto di Braschi che però potrebbe giocarsi le sue chance a gara in corso. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.