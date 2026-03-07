Corriere Fiorentino: “Vanoli si augura che Gud non sprechi l’ennesima occasione di rilancio”

Per ritrovare tracce delle sue giocate a Udine serve ricorrere unicamente alle statistiche su passaggi e traversoni (nemmeno troppo brillanti), perché gli altri numeri collezionati da Albert Gudmundsson nella sconfitta di lunedì scorso raccontano di una prestazione ai limiti della trasparenza.

Mentre i passaggi effettuati nel modo giusto sono stati 41, 7° tra i viola, i 2 soli traversoni a fronte degli 11 tentati da Harrison certificano un apporto fin troppo leggero, senza contare l’ingiustificata assenza in termini di tiri (in porta o fuori) e pure di falli con un solo tackle vinto. Ma sono le aspettative che (di nuovo) Gudmundsson ha deluso a preoccupare, tanto più in un momento in cui Vanoli si ritrova costretto a fare a meno dell’infortunato Solomon.

Senza l’israeliano e con Kean in forte dubbio, la Fiorentina si deve affidare a Gudmundsson. Il rientro dopo l’infortunio alla caviglia non è stato dei migliori, come incisività certo, ma pure come atteggiamento nel corso della partita. Poco inserito nella manovra, se possibile Gud si è visto ancora meno in fase di copertura, quasi che le diverse fasi del gioco non lo riguardassero. Anche se il ritorno al 3-5-2 ha interrotto per l’islandese una ripresa che l’adattamento sulla corsia sinistra aveva favorito per almeno un paio di mesi. Gud aveva lanciato segnali incoraggianti agendo da esterno, come in Nazionale. Passi in avanti cancellati da una prova anonima contro i friulani.

Domani sarà titolare. Vanoli si augura che stavolta non sprechi l’ennesima occasione di rilancio. Perché nonostante una flemma nordica distante dalla passione con la quale si vive il calcio da queste parti, Gudmundsson resta tra i pochi ad avere più qualità degli altri, ed è grazie a quelle doti che ha mostrato solo a sprazzi che la Fiorentina può sperare di uscire il prima possibile dalla zona retrocessione. Lo riporta il Corriere Fiorentino.