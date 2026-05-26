Corriere dello Sport non ha dubbi: "La Fiorentina non vende Gudmundsson per meno di 18-20 milioni"

Tra Gud, Kean e Piccoli, uno dei tre lascerà Firenze

Strettamente legati all’attaccante ex Juventus sono sia Gudmundsson che Piccoli: tutti e tre non rimangono di sicuro e, siccome è soprattutto una faccenda economica, la Fiorentina non si separa da Gud per meno di diciotto-venti milioni, mentre sull’ex Cagliari pesano i venticinque milioni sborsati un’estate fa per portarlo al Viola Park. Lo scrive il Corriere dello Sport.