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Corriere dello Sport non ha dubbi: "La Fiorentina non vende Gudmundsson per meno di 18-20 milioni"

Tra Gud, Kean e Piccoli, uno dei tre lascerà Firenze

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
26 maggio 2026 10:16
Corriere dello Sport non ha dubbi: "La Fiorentina non vende Gudmundsson per meno di 18-20 milioni" - Firenze, Stadio Franchi, 07.02.2026, Fiorentina-Torino, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, Stadio Franchi, 07.02.2026, Fiorentina-Torino, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Rassegna Stampa
Gudmundsson
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Strettamente legati all’attaccante ex Juventus sono sia Gudmundsson che Piccoli: tutti e tre non rimangono di sicuro e, siccome è soprattutto una faccenda economica, la Fiorentina non si separa da Gud per meno di diciotto-venti milioni, mentre sull’ex Cagliari pesano i venticinque milioni sborsati un’estate fa per portarlo al Viola Park. Lo scrive il Corriere dello Sport.

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