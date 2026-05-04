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Gud, rendimento troppo altalenante! Gazzetta: “Futuro non scontato nonostante un contratto fino al 2029”

L’islandese non segna da due mesi in A

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
04 maggio 2026 08:46
Gud, rendimento troppo altalenante! Gazzetta: “Futuro non scontato nonostante un contratto fino al 2029” - Firenze, Stadio Franchi, 22.03.2026, Fiorentina-Inter, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, Stadio Franchi, 22.03.2026, Fiorentina-Inter, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Rassegna Stampa
Gudmundsson
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Gudmundsson ha già fatto il falso nove nell'ultimo match, non ha segnato ma non ha fatto male. All'Olimpico avrà un'altra l'occasione per riscattare una stagione opaca: 10 gol in totale di cui 5 in campionato, è l'unico giocatore della Fiorentina ad aver raggiunto la doppia cifra (Kean è fermo a 9) però il suo rendimento è stato altalenante e il futuro non è scontato nonostante il contratto fino al 2029.

Gud non segna in A da quasi due mesi (ultimo centro alla Cremonese il 16 marzo) e per la Fiorentina a Roma anche un punto potrebbe essere prezioso per mettere in ghiaccio la salvezza. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

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