Corriere Fiorentino: “Piccoli-Gud? Che delusione! Ancora una volta il 10 si è involuto sulla propria fascia”

Aver evitato la terza sconfitta consecutiva dopo quelle rimediate da Jagiellonia e Udinese è già di per sé una buona notizia, come l’esser riusciti a lasciarsi alle spalle la Cremonese prossima avversaria in campionato. Ma per sperare di vincere la squadra di Vanoli avrebbe dovuto fare molto di più, soprattutto in attacco. La spiegazione al decimo pareggio stagionale è da ritrovarsi in una condizione fisica e mentale precaria, oltre che a una giornata non troppo brillante del centrocampo, ma in particolare anche in una fase offensiva pressoché inesistente, tanto che se in Friuli i viola erano usciti dal campo senza conclusioni nello specchio della porta l’unico tentativo di Fagioli ieri non si discosta troppo dal flop di lunedì scorso.

Già, perché al netto di altri due tentativi di Ranieri comunque finiti fuori dallo specchio, nessuno degli altri uomini offensivi è riuscito a crear problemi al portiere avversario. Né Harrison in termini di traversoni insidiosi dentro l’area di rigore, né tantomeno gli altri due attesi protagonisti, Gudmundsson e Piccoli. Poco inserito nella manovra e in difficoltà nel saltare l’uomo l’islandese, neutralizzato dalle marcature e tutt’altro che cattivo sotto porta l’attaccante, l’accoppiata viola è parsa un inno al vorrei ma non posso, con la conseguenza che anche quando la Fiorentina ha cercato di alzare il ritmo, nel secondo tempo, di occasioni da rete non se ne sono viste. E dire che in virtù delle assenze era soprattutto da Gudmundsson che Vanoli si aspettava risposte positive, tanto più dopo un’altra settimana di allenamenti in gruppo sulla caviglia infortunata qualche settimana fa. Niente di tutto ciò, ancora una volta il numero 10 si è lentamente involuto sulla propria fascia di competenza, e anche l’eventuale assistenza a Piccoli, unico riferimento di un attacco orfano di Kean, è diventata una rarità.

Dal canto suo l’ex Cagliari ha provato, come da prassi, a metterci il fisico, ma nemmeno in area di rigore è arrivato il guizzo vincente, come quando nella ripresa su un cross di Mandragora non ha trovato spazio e tempo per concludere da due passi. Insomma se i viola erano reduci da un filotto di risultati interrotto sul più bello lo score degli ultimi 180 minuti certifica nuove lacune offensive dopo i tanti problemi della difesa, o più semplicemente il peso della mancanza di Solomon e di Kean che ieri il tecnico ha inevitabilmente rimpianto. D’altronde 3 degli ultimi 5 gol segnati nelle ultime 5 sfide di campionato portavano proprio la firma del centravanti azzurro la cui assenza si è fatta sentire, mentre dopo il primo centro in maglia viola di Solomon, contro il Torino, il suo sostituto naturale, ovvero Gudmundsson, non si è affatto riscoperto incisivo.

Con appena 4 gol fin qui segnati in serie A, cui aggiungere i 2 messi a segno dalla punta, il duo Piccoli-Gudmundsson ha messo a nudo i limiti di un attacco che senza le sue prime firme stenta a rendersi pericoloso in zona gol. E per forza di cose mantiene intatte paure e preoccupazioni in vista della trasferta (fondamentale) di lunedì prossimo a Cremona, quando Kean potrebbe esser costretto a restare nuovamente fuori per i problemi alla tibia, al pari di Solomon alle prese con tempi di recupero ancora più lunghi visto il recupero dall’infortunio muscolare. Lo riporta il Corriere Fiorentino.