Corriere Fiorentino sottolinea: “L’ipotesi più concreta è che Gud sia ancora al centro dell’attacco”

Piccoli e Kean difficilmente saranno titolari

Ieri per esempio è tornato parzialmente in gruppo Piccoli, e lo stesso Kean coltiva fondate speranze di potersi mettere a disposizione, anche se per entrambi è ancora difficile immaginare una maglia da titolare. Ad oggi quindi, l’ipotesi più probabile è che inizialmente ci sia ancora Gudmundsson al centro dell’attacco. Un altro che domenica vivrà una giornata particolare. Dal Genoa, al Genoa: 182 giorni dopo, per chiudere il cerchio. Lo scrive il Corriere Fiorentino.