Palladino: "Vogliamo ripetere il grande lavoro di Italiano in Europa. Cresciuto con Rui Costa e Batistuta"

Raffaele Palladino ha parlato del suo momento alla Fiorentina nella settimana che porta all'inizio della stagione

Raffaele Palladino, allenatore della Fiorentina, ha parlato a Sky Sport, queste le sue parole:

"Voglio dare il massimo insieme al mio staff per questa società perché hanno creduto in noi. Stiamo cercando di fare del nostro meglio. Siamo ambiziosi, vogliamo fare bene sapendo comunque che prima è stato fatto un grande lavoro. Ereditiamo una squadra che sa giocare a calcio. Quest’anno ci sono stati tanti cambiamenti ma stiamo cercando di fare del nostro meglio e vogliamo regalare delle gioie ai nostri tifosi che sono incredibili come si è visto in questo mese al Viola Park".

Dopo l’esperienza al Monza, per Palladino è tempo di iniziare una nuova stagione, caratterizzata anche dalla presenza di una coppa europea: "Negli ultimi due anni sono state raggiunte delle finali ed è stato fatto un grande lavoro da parte di mister Italiano. Cercheremo di ripeterci e di fare del nostro meglio, anche in coppa che sarà un’esperienza importante per me. Sarà la mia prima coppa da allenatore e non vedo l’ora di iniziare".

E sull’essere il nuovo allenatore della Fiorentina: "Da piccolino simpatizzavo per la Fiorentina che è sempre stata una squadra che mi è piaciuta. Ho seguito tanti calciatori che sono passati da qui, da Rui Costa a Batistuta che hanno segnato la mia epoca. Sono davvero felice di essere qua. Non vedo l’ora che inizino le partite vere".

Infine, sul sogno di questa stagione: "Portare un trofeo sarebbe un sogno. Noi dobbiamo essere bravi a creare un ambiente positivo al Viola Park, dove si possa lavorare bene. Deve essere la nostra casa e dobbiamo cercare di costruire giorno dopo giorno per poter arrivare a questi grandi obiettivi".

E sulla scelta che lo ha portato ad accettare l’offerta del club Viola: "E’ stato facile scegliere Firenze: piazza storica, ambiziosa e molto importante con un grandissimo entusiasmo. Non è stata una scelta difficile. C’è tanta ambizione anche da parte della società. Avevo voglia di fare le coppe. Per me è uno step in più. Ora lavoriamo per portare dei grandi successi".

LE PAROLE DEL DG DEL GENOA SU GUDMUNDSSON

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