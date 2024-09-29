Le parole di Kouamè sono gravi e danno l'allarme: nella Fiorentina non c'è gruppo tra gli attaccanti
Dopo il pareggio con l'Empoli, Kouamè, interrogato sul motivo dei zero tiri in porta, ha risposto chiaramente
Il pareggio con zero tiri in porta contro l'Empoli non è la notizia più rilevante della giornata viola. Si perchè le parole di Kouamè nel post gara lasciano pochi dubbi e interpretazioni: "Il problema in attacco è l'egoismo, non ci si passa la palla, ognuno pensa per se, i nuovi devono capirlo". Quelle del capitano viola a Empoli sono parole molto dure che lanciano un messaggio chiarissimo: tra i giocatori offensivi viola non c'è gruppo e affinità in campo. Kouamè si riferisce ai nuovi, e non lo lascia nemmeno intendere, lo dice chiaramente.
Un messaggio per Kean, Gudmundsson e Colpani come destinatari. Ed anche oggi, in occasione della punizione dal limite nel primo tempo, abbiamo assistito all'ennesimo battibecco per battere il calcio da fermo, questa volta è accaduto tra Cataldi e Gudmundsson, meno plateale ma c'è stato. Quello che è successo con la Lazio, in occasione del secondo rigore, è stato solo un segno di quello che è il clima all'interno dello spogliatoio. Ognuno pensa per sè stesso. Lo conferma Kouamè.
Chi deve risolvere questo problema? La risposta è ovvia, scontata, ma l'esito non è banale. Tocca a Raffaele Palladino risolvere questo problema che adesso ha anche la ribalta pubblica, non è rimasta nel chiuso dello spogliatoio e bisogna anche chiedersi come mai un ragazzo intelligente come Kouamè ha deciso di renderla pubblica, evidentemente è un problema grosso. La domanda che tocca porci è se il nuovo mister viola sia all'altezza per risolvere questa matassa e far tornare il sereno tra i giocatori d'attacco. All'allenatore viola anche la grande responsabilità di portare i risultati che con questa squadra, notevolmente rafforzata, è obbligatorio raggiungere, soprattutto dopo i grandi risultati raggiunti da Italiano, ed oggi la squadra è nettamente più forte...
LE PAROLE DI PALLADINO DOPO LA PARTITA
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