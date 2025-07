Pedullà: “Il Betis ha offerto un piatto di lenticchie. Bisogna convincere sia la Fiorentina che Mandragora”

Nel corso della diretta su Passione Fiorentina (ogni martedi e venerdi dalle 14 su You Tube e Twitch), il noto esperto di mercato Alfredo Pedullà ha parlato della situazione Mandragora, corteggiato dal Betis, queste le sue parole:

“Oggi ci sono, domani dobbiamo farne uno. Poi vediamo. Il Betis si è presentato con un piatto di lenticchie. C’è un interesse, c’è un’opzione di rinnovo che vede le due parti di confrontarsi sulla volontà. Viene da una stagione superiore alle aspettative, è maturato strada facendo dopo non aver rispettato le aspettative di quando era giovanissimo al Genoa. Lui si sente dentro la Fiorentina, ha memorizzato le offerte, è reduce da una stagione soddisfacente. Non lo do come incedibile, ma deve arrivare qualcuno che soddisfi la Fiorentina e lui. Si devono verificare le tre famose condizioni di Kean. Non c’è una clausola, serve un’offerta congrua e il sì di Mandragora. Fin qui la Fiorentina gli ha trasmesso fiducia, Mandragora è alla finestra”.