Pedullà: “De Gea intuizione clamorosa a zero euro. E c’è chi spende 18 milioni per Di Gregorio…”

Alfredo Pedullà ha parlato dell’operazione De Gea da parte della Fiorentina, queste le parole del giornalista esperto di mercato:

“De Gea è un’intuizione clamorosa, prima che si fermasse per un anno era stata nominato il miglior portiere della Premier League, qualcuno aveva accostato il nome di Turati ma sono andati a prendere un fenomeno in porta. Gli basta uno sguardo per gestire bene la difesa, vedete il rendimento di Ranieri o Pongracic. Ben vengano i campioni che non vengono in Italia a svernare, come fare 4 anni a Morata, che si capiva subito che era un’esagerazione. I portieri non devono costare 20 milioni, chi lo fa non si rende conto di quello che si può fare altrove. Come spendere 18 milioni per Di Gregorio, come possono spendere cosi tanti soldi quando in casa hai altri portiere forti. Se pensi a Sommer per 6 milioni oppure De Gea a zero è evidente che si fanno delle riflessioni su come vengono spesi i soldi. Queste sono vere e proprie prodezze di mercato”