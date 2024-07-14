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Pedullà: "La Fiorentina chiede 13 milioni per vendere Milenkovic. C'è distanza con il Nottingham Forest"

Nikola Milenkovic può lasciare la Fiorentina, ma alle condizioni del club viola. Nella notte il Nottingham Forest ha fatto pervenire la prima offerta, ma per il momento c’è distanza. La Fiorentina val...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
14 luglio 2024 12:02
Pedullà: "La Fiorentina chiede 13 milioni per vendere Milenkovic. C'è distanza con il Nottingham Forest" - Firenze, Stadio Artemio Franchi, 26.02.2024, Fiorentina-Lazio, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, Stadio Artemio Franchi, 26.02.2024, Fiorentina-Lazio, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
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Nikola Milenkovic può lasciare la Fiorentina, ma alle condizioni del club viola. Nella notte il Nottingham Forest ha fatto pervenire la prima offerta, ma per il momento c’è distanza. La Fiorentina valuta il cartellino appena sotto i 15 milioni, tra 13 e 14 si potrebbe chiudere e i bonus aiuterebbero. Il Nottingham non è ancora vicino a quella cifra, ma è possibile che ci sia un rilancio. Lo scrive Alfredo Pedullà

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