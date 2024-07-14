Pedullà: "La Fiorentina chiede 13 milioni per vendere Milenkovic. C'è distanza con il Nottingham Forest"

Nikola Milenkovic può lasciare la Fiorentina, ma alle condizioni del club viola. Nella notte il Nottingham Forest ha fatto pervenire la prima offerta, ma per il momento c’è distanza. La Fiorentina val...

Nikola Milenkovic può lasciare la Fiorentina, ma alle condizioni del club viola. Nella notte il Nottingham Forest ha fatto pervenire la prima offerta, ma per il momento c’è distanza. La Fiorentina valuta il cartellino appena sotto i 15 milioni, tra 13 e 14 si potrebbe chiudere e i bonus aiuterebbero. Il Nottingham non è ancora vicino a quella cifra, ma è possibile che ci sia un rilancio. Lo scrive Alfredo Pedullà

IL SOGNO DI PRADÈ È PRENDERE LOCATELLI DALLA JUVENTUS

https://www.labaroviola.com/corriere-fiorentino-locatelli-il-sogno-di-prade-la-fiorentina-spinge-per-il-prestito-ostacolo-ingaggio/260638/