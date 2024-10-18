Viviano: "Sarri accetterebbe subito la Fiorentina ma non viene chiamato. I motivi non sono tecnici"

Emiliano Viviano racconta ciò che nell'ambiente Fiorentina ormai è risaputo a tutti, ovvero dei rapporti pessimi tra Sarri e la società viola

Maurizio Sarri si trova ancora senza panchina. Dopo la fine dell'esperienza alla Lazio, l'allenatore di Figline Valdarno è stato accostato a diversi club, tra cui Milan e Fiorentina, prima che prendessero Paulo Fonseca e Raffaele Palladino per le rispettive panchine. Sarri è rimasto uno svincolato di lusso e sicuramente il suo nome sarà avvicinato ad altre squadre di Serie A.

Intanto Emiliano Viviano, portiere e grande tifoso della Fiorentina, ai microfoni di TvPlay ha parlato proprio della possibilità che Sarri sedesse sulla panchina viola: "La Fiorentina non ha mai chiamato Sarri. Motivo? Non posso dirlo. Se è per motivi calcistici? No. Sarri ci sarebbe andato di corsa, è cresciuto lì. Andava a vedere tante volte la Fiorentina da bambino".

VIVIANO VOTA PER BALOTELLI ALLA FIORENTINA

https://www.labaroviola.com/sentite-viviano-balotelli-vice-kean-alla-fiorentina-uno-come-lui-sarebbe-amato-e-coccolato/272924/