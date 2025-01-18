Che gaffe del Roland Garros! Il torneo di tennis pubblica un video con un coro anti-Juventus

Il profilo social del Roland Garros ha pubblicato un video con un coro anti-Juventus invece di "Sarà perché ti amo" dei Ricchi e Poveri

Che gaffe del social manager del Roland Garros! L'account ufficiale del celebre torneo di tennis ha usato inconsapevolmente l'audio di un coro dei tifosi del Milan contro la Juventus per promuovere il secondo slam della stagione previsto a Parigi, dopo gli Australian Open attualmente in corso.

La Juve l'ha presa sul ridere

La canzone in questione, almeno nelle idee del responsabile di questo errore, era "Sarà perché ti amo" dei Ricchi e Poveri. Peccato che nel video, pubblicato sul profilo TikTok del Roland Garros, ne sia stata usata una versione rivista proprio dal popolo rossonero. Tale gaffe è rimasta online per quasi due giorni, prima di essere eliminata, senza però riuscire a evitare polemiche e prese in giro. A gettare acqua sul fuoco ci ha pensato comunque la stessa Juventus: "Fratello, perché", è stata la battuta dell'account bianconero al post ormai diventato virale.

Il testo rivisitato della canzone

"Che confusione, sarà perché tifiamo… è un'emozione, che sale piano piano… stringimi forte e stammi più vicino… e chi non salta è un gobbo juventino… lalalalalala". Lo riporta TMW.

LE PAROLE DI PECCHIA SU MAN

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