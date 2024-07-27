VIDEO, Johnston fa un intervento killer su Kean e fa scatenare una rissa in Bolton-Fiorentina

Nel finale di partita tra Bolton e Fiorentina c'è stato un fallaccio su Kean, che ha scatenato una piccola rissa tra i giocatori in campo

La prima amichevole della tournèe inglese per la Fiorentina contro il Bolton si è conclusa sul risultato di 1 a 1. I viola si sono resi protagonisti di una sfida non esaltante, complici le varie defezioni e il carico di lavoro del ritiro, che ha sicuramente appesantito le gambe dei gigliati. Nel finale di partita, la frustrazione ha preso il sopravvento, soprattutto dopo un intervento scellerato da parte di Johnston su Moise Kean. Il difensore del Bolton è infatti entrato a gamba tesa sul neo attaccante della Fiorentina, che è rimasto a terra dolorante per qualche minuto. Intervento davvero inspiegabile da parte di Johnston, che ha fatto infuriare i giocatori viola, scatenando una piccola rissa al centro del campo.

Tra i calciatori della Fiorentina, Ranieri è stato quello che ha digerito peggio questo intervento killer: infatti, qualche minuto più tardi, il difensore viola ha voluto vendicare il fallo su Kean compiendo un'entrataccia e scatenando a sua volta un altro parapiglia. Di seguito le immagini del fallaccio sull'attaccante, che stanno spopolando su X:

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