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La formazione della Fiorentina contro il Preston: gioca Pongracic, Baroncelli titolare, davanti Kouamè

Questa la formazione della Fiorentina che scenderà in campo alle ore 16 in Inghilterra contro il Preston. Mister Palladino mischia le carte rispetto all'amichevole di ieri sera e concede minutaggio a...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
27 luglio 2024 14:35
La formazione della Fiorentina contro il Preston: gioca Pongracic, Baroncelli titolare, davanti Kouamè - Firenze, Stadio Artemio Franchi, 02.10.2023, Fiorentina-Cagliari, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, Stadio Artemio Franchi, 02.10.2023, Fiorentina-Cagliari, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
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Questa la formazione della Fiorentina che scenderà in campo alle ore 16 in Inghilterra contro il Preston. Mister Palladino mischia le carte rispetto all'amichevole di ieri sera e concede minutaggio a tutta la rosa. Il neo acquisto Colpani lasciato fuori dopo le prime 24 ore da giocatore viola

Christensen; Kayode, Pongracic, Baroncelli; Dodo, Mandragora, Amatucci, Parisi; Munteanu, Sottil; Kouame.

In panchina: Terracciano, Martinelli, Biraghi, Bianco, Ikone, Brekalo, Caprini, Ranieri, Fortini, Infantino, Kean, Kouadio, Krastev, Rubino, Comuzzo, Barak

PROBLEMI PER L'ARRIVO IN ITALIA DI RIOS

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