La formazione della Fiorentina contro il Preston: gioca Pongracic, Baroncelli titolare, davanti Kouamè
Questa la formazione della Fiorentina che scenderà in campo alle ore 16 in Inghilterra contro il Preston. Mister Palladino mischia le carte rispetto all'amichevole di ieri sera e concede minutaggio a...
Questa la formazione della Fiorentina che scenderà in campo alle ore 16 in Inghilterra contro il Preston. Mister Palladino mischia le carte rispetto all'amichevole di ieri sera e concede minutaggio a tutta la rosa. Il neo acquisto Colpani lasciato fuori dopo le prime 24 ore da giocatore viola
Christensen; Kayode, Pongracic, Baroncelli; Dodo, Mandragora, Amatucci, Parisi; Munteanu, Sottil; Kouame.
In panchina: Terracciano, Martinelli, Biraghi, Bianco, Ikone, Brekalo, Caprini, Ranieri, Fortini, Infantino, Kean, Kouadio, Krastev, Rubino, Comuzzo, Barak
PROBLEMI PER L'ARRIVO IN ITALIA DI RIOS
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