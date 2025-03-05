Palladino: "Gioca Terracciano perchè è un grande portiere. Assenze di Colpani e Folorunsho pesanti"

Raffaele Palladino ha risposto alle domande dalla sala stampa dello stadio greco, le parole del tecnico viola

Raffaele Palladino ha parlato in conferenza stampa da Atene alla vigilia della sfida di Conference, queste parole dell'allenatore della Fiorentina:

"Gioca Terracciano. È un grande portiere, un grande uomo. Io credo in lui, la società crede in lui. Questo avvicendamento è venuto in maniera naturale, Pietro all'inizio giocava in campionato e David in Coppa. Abbiamo due portieri forti e un giovane di prospettiva come Martinelli

Nel girone d'andata abbiamo fatto qualcosa di straordinario, superiore alle aspettative. Se avessimo mantenuto quella media saremmo arrivati molto in altro, ma durante la stagione ci sono dei momenti negativi. La cura è continuare a crescere, lavorare e recuperare i ragazzi che sono fuori. Abbiamo avuto giocatori importanti fuori per infortunio come Colpani, Adli e Folorunsho. La squadra sta lavorando bene e cresce quotidianamente, la Conference ci dà la possibilità di dare continuità alla vittoria col Lecce. Servirà il giusto approccio, ci è capitato di non avere il giusto approccio. Kean ha superato quello che gli è successo a Verona. È a disposizione, domani sceglierà chi scenderà in campo"

In questo periodo è più facile allenare la testa o le gambe?

"Questo è un periodo importante della stagione, abbiamo scontri con squadre che lottano per le zone alte delle classifica. Alleno sia la testa che il fisico, anche se forse è più importante la testa. Il gruppo continua a crescere ed è sempre più forte, su questo sono tranquillo. Per quanto riguarda il sistema di gioco, io non sono focalizzato su un solo sistema. L'allenatore deve permettere ai giocatori di potersi esprimere al meglio, in questo momento visti i tanti infortuni abbiamo cambiato sistema di gioco ed i ragazzi sono stati bravi"

Fagioli e Zaniolo?

"Stanno facendo bene, arrivano da un periodo nel quale non hanno avuto molto minutaggio. Le prestazioni sono in crescendo. Le partite in 180 minuti te le giochi tra andata e ritorno ma l'abbiamo preparata per vincerla anche il nostro avversario ha giocatori forti ed è allenata molto bene, dobbiamo scendere in campo con molta maturità e coraggio, siamo super concentrati per fare bene. In Conference abbiamo sbagliamo spesso l'approccio e siamo andati sotto, dobbiamo scendere in campo con grande energia e non con leggerezza, dobbiamo aggredire subito.

A livello personale sarà una partita importantissima ma non deve esserlo solo per me, tutto il gruppo deve capire l'importanza della partita. Dobbiamo scendere in campo con grande concentrazione. Napoli? No, la partita è domani, non pensiamo alla gara di domenica"