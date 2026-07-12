Jimenez non sarà tra i convocati, manca il transfer. Slitta l'ufficialità e lavorerà in palestra

Slitta l'ufficialità di Jimenez: non sarà nella lista dei convocati, ma lavorerà comunque al Viola Park

Alex Jimenez è ormai a un passo dal diventare ufficialmente un nuovo giocatore della Fiorentina, ma per l'annuncio servirà ancora qualche giorno.

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, il club viola ha chiuso l'operazione con il Bournemouth nella giornata di sabato 11 luglio. L'ufficialità, però, è slittata perché la Fiorentina è ancora in attesa dell'ITC (International Transfer Certificate), il certificato internazionale necessario per completare il tesseramento del giocatore. Il transfer non è ancora arrivato perché le Federazioni non lavorano nel fine settimana. Per questo motivo Jimenez non sarà inserito nell'elenco dei convocati per il ritiro.

L'esterno spagnolo, tuttavia, sarà comunque presente al Viola Park, dove inizierà a lavorare in palestra in attesa del via libera definitivo e dell'annuncio ufficiale.