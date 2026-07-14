Harder al Basilea per 1,5 milioni e il 50% della futura rivendita. C'è il comunicato ufficiale
Harder passa al Basilea a titolo definitivo ma la Fiorentina mantiene il controllo sul cartellino
A cura di Redazione Labaroviola
14 luglio 2026 18:54
La Fiorentina ha ceduto Jonas Harder al Basilea per 1,5 milioni e il 50% della futura rivendita, questo il comunicato ufficiale della Fiorentina sulle cessione del giovane viola:
"ACF Fiorentina comunica di aver ceduto, a titolo definitivo, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Jonas Harder all' F.C. Basel 1893"