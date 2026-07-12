Becali si esprime su Dragusin: "Ha deciso di tornare in Italia e di rinunciare a parte dell'ingaggio"

L'agente racconta i motivi della scelta della Fiorentina: "Conosce il campionato e qui potrà valorizzare al meglio le sue qualità".

Victor Becali è tornato a parlare del trasferimento di Radu Dragusin alla Fiorentina. Intervistato dal portale rumeno Sport Total, l'agente ha spiegato i motivi che hanno spinto il difensore a scegliere il ritorno in Serie A.

"Dragusin ha voluto fare ritorno in Italia. La Premier League è probabilmente il campionato più competitivo al mondo, ma la Serie A è un contesto che conosce bene e dove ritiene di poter esprimere al meglio le sue qualità", ha affermato Becali.

L'agente ha poi svelato un retroscena legato all'operazione: "Da quanto so, ha accettato anche di ridurre parte del suo stipendio pur di avere maggiore continuità e più spazio in campo. È una decisione importante, ma credo sia stata la scelta giusta: ora avrà l'occasione di dimostrare il suo valore in un campionato che si adatta perfettamente alle sue caratteristiche".