Dolci: “Con Paratici è cambiato tutto: ora sono i giocatori a scegliere la Fiorentina e non viceversa”

L'elogio di Dolci nei confronti di Paratici e del suo lavoro

Intervenuto ai microfoni di Radio FirenzeViola, il direttore sportivo Giovanni Dolci ha commentato il nuovo corso della Fiorentina e il lavoro svolto da Fabio Paratici sul mercato. "La società sta dando un segnale chiaro alla città. Paratici ha tutte le qualità per lavorare ad altissimi livelli e in questa sessione di mercato sta mettendo in campo tutta la sua esperienza e le sue competenze. Credo che con il suo arrivo non sia più la Fiorentina a cercare i giocatori, ma siano i giocatori ad accettare la Fiorentina". Dolci ha poi evidenziato il valore della rete di osservatori e contatti costruita dal nuovo direttore sportivo: "Il gruppo di lavoro di Paratici permette di avere conoscenze su tutti i mercati. La Fiorentina si sta rinforzando in maniera significativa e, soprattutto, lo sta facendo con acquisti funzionali alle idee di gioco di Fabio Grosso".