L'allenatore del Wrexham apre a Moreno: "Se sarà il giocatore giusto, faremo la nostra mossa"

Le parole dell'allenatore del Wrexham sul possibile arrivo di Matias Moreno

L'allenatore del Wrexham, Phil Parkinson, ha commentato le notizie che vedevano Matias Moreno molto vicino al club gallese: “Penso che se comprassimo ogni giocatore a cui ci accostano, a questo punto avremmo circa 40 giocatori in rosa. Ci stiamo concentrando su chi abbiamo in rosa adesso, e se il giocatore giusto sarà disponibile e sentiremo di voler migliorare il gruppo, sicuramente faremo la nostra mossa".

Aggiunge: “Sugli acquisti il grosso del lavoro lo abbiamo fatto la stagione scorsa. Se ci saranno innesti, saranno giocatori che ci miglioreranno davvero”