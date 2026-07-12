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Gosens non convocato per il ritiro al Viola Park. Esclusi anche Sottil, Nzola e Richardson. La lista

Domani inizia la stagione della Fiorentina, questa la lista dei convocati per il ritiro

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
12 luglio 2026 19:11
Gosens non convocato per il ritiro al Viola Park. Esclusi anche Sottil, Nzola e Richardson. La lista - Firenze, Stadio Franchi, 08.03.2026, Fiorentina-Parma, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, Stadio Franchi, 08.03.2026, Fiorentina-Parma, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
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Diramata la lista dei convocati per il ritiro estivo al Viola Park che parte domani. Questa la lista:

1.      ATTA Arthur, 2003

2.      BALBO VIERA Luis Fancisco, 2006

3.      BELDENTI Dannis, 2010

4.      BRESCIANINI Marco, 2000

5.      CHRISTENSEN Oliver (P), 1999

6.      COMUZZO Pietro, 2005

7.      CORDEIRO DOS SANTOS Domilson, 1998

8.      CROCI Federico, 2010

9.      DE GEA QUINTANA David (P), 1990

10.    DELI Lapo, 2006

11.    DRAGUSIN Radu-Matei, 2002

12.    EGHAREVBA Fortune, 2010

13.    FABBIAN Giovanni, 2003

14.    FAGIOLI Nicolò, 2001

15.    FEI Gianmaria (P), 2007

16.    FERNANDES SANTOS LOPES Viery, 2005

17.    FORTINI Niccolò, 2006

18.    GUDMUNDSSON Albert, 1997

19.    KEAN Moise Bioty, 2000

20.    LEZZERINI Luca (P), 1995

21.    MANDRAGORA Rolando, 1997

22.    MELANI Federico, 2009

23.    MORENO Matías Agustín, 2003

24.    NDOUR Cher, 2004

25.    PERROTTI Alessandro, 2008

26.    PICCOLI Roberto, 2001

27.    PIRRÒ Antonio, 2008

28.    RANIERI Luca, 1999

29.    SOHM Simon Solomon, 2001

ATTIVITÁ INDIVIDUALE 

1.      PARISI Fabiano, 2000

RIPOSO AGGIUNTIVO PER IMPEGNI CON LA RAPPRESENTATIVA NAZIONALE 

1.      PONGRAČIĆ Marin, 1997


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