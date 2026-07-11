Di Marzio riporta: "Zaniolo ha inviato un certificato medico per saltare gli allenamenti con l'Udinese"

Zaniolo non è soddisfatto dell'accordo raggiunto con l'Udinese

Come riportato da Gianluca Di Marzio, c'è aria di tensione tra l'Udinese e Nicolò Zaniolo. In attesa di comunicazioni e prese di posizione ufficiali da parte del club friulano, la situazione attorno al trequartista azzurro si è scaldata nelle ultime ore, portando a una rottura legata a dinamiche di mercato ancora da chiarire.

Zaniolo ha presentato un certificato medico formale a causa di un problema di salute avvertito nelle ultime ore. Per questo motivo, l'ex Roma e Galatasaray non sta partecipando alle sedute d'allenamento agli ordini dello staff tecnico bianconero, rimanendo fermo ai box.

Dietro lo stop di natura medica, tuttavia, si nasconde un malumore legato a questioni contrattuali. Il giocatore avrebbe preso male il mancato sblocco di alcune situazioni burocratiche e formali che, a oggi, non sono state ancora risolte dalla dirigenza. L'entourage del calciatore e l'Udinese avevano infatti raggiunto una serie di accordi verbali totali all'inizio della settimana. Il fatto che tali intese non si siano ancora risolte ha irrigidito la posizione di Zaniolo, che ha scelto di frenare in attesa che il club mantenga le promesse dei giorni scorsi.