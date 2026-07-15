Il DS del Siviglia avvisa la Fiorentina: "Vogliamo rinnovare il contratto di Oso. Ha un grande valore"

La situazione sul terzino spiegata dal direttore sportivo degli andalusi

Il direttore sportivo del Siviglia, José Ignacio Navarro, ha parlato del mercato del club andaluso, soffermandosi anche sul futuro di Oso, un profilo molto seguito da Fabio Paratici.

Nel corso della conferenza stampa di presentazione della nuova stagione, Navarro ha dichiarato: "Oso è sotto contratto con noi e, rispetto alla scorsa stagione, farà parte stabilmente della prima squadra. La nostra volontà è quella di rinnovargli il contratto, ma come accade per tutti i giocatori, ci sono interessamenti da parte di altri club. Siamo pronti a valutare ogni situazione: è un giovane di grande valore ed è normale che riceva offerte."