Ufficiale, Atta è un giocatore della Fiorentina: "Ho parlato con Paratici, è il progetto giusto per me"

Attraverso i canali ufficiali la Fiorentina ha ufficializzato l'arrivo di Atta in maglia viola

Tramite un comunicato ufficiale sui propri canali la Fiorentina dà il benvenuto ad Atta. "ACF Fiorentina comunica di aver acquistato, a titolo definitivo, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Arthur Atta dall’ Udinese Calcio.

Nato a Rennes (Francia) il 14 gennaio 2003, nel corso della sua carriera ha vestito, oltre quella dell’ Udinese, anche la maglia del Metz. Il nuovo calciatore viola, durante l’ultima stagione in Friuli, ha collezionato 36 presenze tra Serie A e Coppa Italia segnando 6 gol e fornendo 4 assist."

Spazio anche alle prime riflessioni in maglia viola. Ecco le parole di Atta ai microfoni ufficiali del club: "Sono molto contento, non vedo l'ora di giocare ed indossare questa maglia. Non ho ancora visto tutto il viola park, è incredibile, non vedo l'ora di giocarci. Mi volevano tanti club, ma ho parlato tanto con Paratici e Grosso ed ho capito che era il progetto giusto per me, ed oggi ne ho avuto la conferma. Firenze non la conosco, ma sembra fantastica. I miei idoli sono Ronaldo, ed essendo francese ti dico anche Pogba, che ha fatto molto bene in Italia. Sono un giocatore versatile e tecnico, devo migliorarmi sotto porta e nel gioco di testa. Sono già a mio agio, è difficile non sentirsi bene in questa struttura! La gente mi voleva, questo è un piacere per me. La Fiorentina ha una grande storia, mi auguro una bella stagione. Faremo bene e spero che i tifosi potranno essere contenti di quello che faremo".