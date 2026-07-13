Inter, Khalaili non ottiene l'idoneità: Dodò torna tra gli obiettivi per la fascia destra?

Sfuma definitivamente il passaggio di Khalaili all'Inter

La maledizione dell'Inter sull'esterno destro continua. Dopo il mancato arrivo di Palestra, sfuma anche la trattativa che avrebbe dovuto portare Anan Khalaili all'Inter. L'esterno israeliano dell'Union Saint-Gilloise, per il quale i nerazzurri avevano trovato un'intesa da circa 25 milioni di euro, non ha infatti ottenuto l'idoneità sportiva richiesta per perfezionare il trasferimento.

A confermare lo stop all'operazione è stato il presidente dell'Inter Giuseppe Marotta, intervenuto in conferenza stampa in occasione della presentazione della nuova stagione: "Avevamo definito l'accordo con l'Union Saint-Gilloise per Khalaili, ma il giocatore non ha superato le visite di idoneità. La comunicazione ci è arrivata proprio in questi minuti. Adesso valuteremo altri profili."

Tra le possibili alternative potrebbe rientrare anche Dodò. L'esterno brasiliano è sempre più vicino a lasciare la Fiorentina ed è finito nel mirino di diversi club nelle ultime settimane, tra cui il Napoli e alcune società di Premier League, come il Nottingham Forest.