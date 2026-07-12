Sportitalia chiarisce: "Celik alla Fiorentina? Fake news, resterà a Roma, nessuna possibilità viola"
Fiorentina su Celik? Arrivano smentite da Sportitalia che in diretta chiarisce la situazione
A cura di Redazione Labaroviola
12 luglio 2026 22:50
Nelle ultime ore è stato accostato alla Fiorentina il nome di Celik ma secondo quanto riportato da Sportitalia non ci sarebbero possibilità di vedere in viola il terzino turco a Firenze perchè vuole restare a Roma ed è anche vicino il suo rinnovo di contratto con la società giallorossa