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Sportitalia chiarisce: "Celik alla Fiorentina? Fake news, resterà a Roma, nessuna possibilità viola"

Fiorentina su Celik? Arrivano smentite da Sportitalia che in diretta chiarisce la situazione

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
12 luglio 2026 22:50
Sportitalia chiarisce: "Celik alla Fiorentina? Fake news, resterà a Roma, nessuna possibilità viola" -
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Nelle ultime ore è stato accostato alla Fiorentina il nome di Celik ma secondo quanto riportato da Sportitalia non ci sarebbero possibilità di vedere in viola il terzino turco a Firenze perchè vuole restare a Roma ed è anche vicino il suo rinnovo di contratto con la società giallorossa

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