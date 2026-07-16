Monti: "Convincere Paratici a venire a Firenze è stato un capolavoro. Quest'anno voglio divertirmi"

Il noto tifoso Viola elogia il lavoro di Fabio Paratici

Il noto tifoso della Fiorentina, Gianfranco Monti, è intervenuto al Pentasport di Radio Bruno: "Per prendere un direttore del genere, la Fiorentina è in vendita? Non lo so. Joseph quando era a Firenze c'erano dei dubbi su quello che gli girava intorno. Non so se venderà, ma per ora la Fiorentina si sta muovendo bene. La cosa incredibile è stata prendere Paratici e convincerlo a venire a Firenze. Sarebbe bello provare a divertirci di nuovo dopo anni".